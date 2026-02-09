Putevi Srbije upozorava na sneg koji će padati večeras, jaku košavu u ostatku nedelje

Nedeljnik pre 1 sat
Putevi Srbije upozorava na sneg koji će padati večeras, jaku košavu u ostatku nedelje

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ apelovali su na sve učesnike u saobraćaju budu posebno oprezni od večeras do srede ujutro, jer se tada u nižim predelima Timočke i Negotinske Кrajine očekuje stvaranje snežnog pokrivača od pet do 15 centimetara, a na planinama lokalno i više uz poledicu.

U ostalim krajevima Srbije u istom periodu prolazno se može formirati manji snežni pokrivač, navodi se u saopštenju. Takođe, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u jutarnjim, večernjim i noćnim satima u oblasti Pomoravlja i Homolja u utorak, 10. februar, lokalno se očekuje kiša koja će se lediti na tlu. Danas i sutra se na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuje košava koja će duvati brzinom od 70 do 100 kilometara na sat, a na području
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije upozorava na sneg koji će padati večeras, jaku košavu u ostatku nedelje

Putevi Srbije upozorava na sneg koji će padati večeras, jaku košavu u ostatku nedelje

NIN pre 10 minuta
Posle RHMZ se oglasili i Putevi Srbije, izdali hitno upozorenje: Orkanska košava i sneg, bez ovoga nikako na put

Posle RHMZ se oglasili i Putevi Srbije, izdali hitno upozorenje: Orkanska košava i sneg, bez ovoga nikako na put

Mondo pre 30 minuta
RHMZ niže hitna upozorenja: Košava će tući 100 na sat, stižu i sneg i ledena kiša

RHMZ niže hitna upozorenja: Košava će tući 100 na sat, stižu i sneg i ledena kiša

Mondo pre 5 minuta
Putevi Srbije upozoravaju na sneg koji će padati večeras i jaku košavu u ostatku nedelje

Putevi Srbije upozoravaju na sneg koji će padati večeras i jaku košavu u ostatku nedelje

Šabačke novosti pre 15 minuta
Sneg se vraća u region, meteorolozi otkrili i kada: Temperature idu do 15 stepeni, pa sledi preokret

Sneg se vraća u region, meteorolozi otkrili i kada: Temperature idu do 15 stepeni, pa sledi preokret

Telegraf pre 5 minuta
Putevi Srbije upozoravaju na sneg koji će padati večeras i jaku košavu u ostatku nedelje

Putevi Srbije upozoravaju na sneg koji će padati večeras i jaku košavu u ostatku nedelje

N1 Info pre 1 sat
Putevi Srbije upozoravaju na sneg koji će padati večeras i jaku košavu u ostatku nedelje

Putevi Srbije upozoravaju na sneg koji će padati večeras i jaku košavu u ostatku nedelje

OK radio pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaBanatPutevi SrbijeSneg

Društvo, najnovije vesti »

Zajednica umetnosti i kulture (ZUK): „Neposlušni” u ustanovama kulture diskreditovani, ukidaju se finansije i menjaju uprave…

Zajednica umetnosti i kulture (ZUK): „Neposlušni” u ustanovama kulture diskreditovani, ukidaju se finansije i menjaju uprave

Mašina pre 35 minuta
SRCE: Povećanje minimalca ugrožava dečiji dodatak

SRCE: Povećanje minimalca ugrožava dečiji dodatak

Danas pre 30 minuta
Macut: Država veoma ozbiljno shvata pitanje bezbednosti dece na internetu

Macut: Država veoma ozbiljno shvata pitanje bezbednosti dece na internetu

RTV pre 10 minuta
Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 9. do 15. februara ove godine

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 9. do 15. februara ove godine

Pirotske vesti pre 35 minuta
Zbog najavljenog nevremena, oglasili se i "Putevi Srbije"! Imaju važno upozorenje za vozače

Zbog najavljenog nevremena, oglasili se i "Putevi Srbije"! Imaju važno upozorenje za vozače

Blic pre 0 minuta