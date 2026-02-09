Počela je kontrola teretnog saobraćaja

Tokom prethodnog vikenda u Kolubarskom okrugu dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je dva lica zadobila teške , a jedno lake povrede.

Od danas počinje i trajaće sedam dana (do 15. februara), međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi u 34 evropske zemlje članica organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa. Saobraćajna policija kontrolisaće poštovanje propisa o radnom vremenu vozača i tahografa, kao i ispunjenosti uslova za bezbedno učešće ovih vozila u