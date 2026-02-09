Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 9. do 15. februara ove godine

Pirotske vesti pre 8 sati
Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 9. do 15. februara ove godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u periodu od 9. do 15. februara ove godine, sprovodiće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.

Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju. U cilju
