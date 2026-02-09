Ministarstvo unutrašnjih poslova danas počinje sprovođenje međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da akciju sprovode pripadnici MUP-a i Uprave saobraćajne policije do 15. februara. Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Tokom ove akcije, saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o