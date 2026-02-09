Danas počinje sprovođenje međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja

Sputnik pre 1 sat
Danas počinje sprovođenje međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas počinje sprovođenje međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da akciju sprovode pripadnici MUP-a i Uprave saobraćajne policije do 15. februara. Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Tokom ove akcije, saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o
