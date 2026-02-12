Rat u Ukrajini: Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

Rat u Ukrajini traje 1.450 dana. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da traži da mirovni sporazum sadrži konkretan datum ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, jer bi u suprotnom Rusija, preko svojih predstavnika, pokušala da uspori ovaj proces. Kako je preneo Ukrinform, pozivajući se na Blumberg, EU razmatra različite opcije kako da članstvo Ukrajine bude uključeno u budući mirovni sporazum. Jedna od mogućnosti je punopravno članstvo, dok druga predviđa