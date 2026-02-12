Protesti poljoprivrednika se nastavljaju i šire

Protesti nezadovoljnih proizvođača mleka se šire, a osim Mrčajevaca i Knića, danas u 11 časova i poljoprivrednici Mačve traktorima su blokirali raskrsnicu u Bogatiću, dok su tačno u podne farmeri iz donjogružanskih sela blokirali su raskrsnicu u Vitanovcu kod Kraljeva.

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima i dalje traje, a farmeri su proteklu noć proveli u kabinama svojih traktora. Oni su juče u 13 časova blokirali magistralu sa više od 100 traktora, a – iako je prvobitno planirano da blokada traje do 15 časova – odlučeno je da se produži dok Vlada Srbije ne ispuni sve njihove zahteve. Farmeri traže kontrolu uvoza mleka i mlečnih proizvoda, prelevmane i kvote za uvoz, garantovan otkup mleka od svih proizvođača i vraćanje