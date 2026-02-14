SPC i vernici slave Svetog Trifuna, danas se obeležavaju i Zimske zadušnice

SPC i vernici slave Svetog Trifuna, danas se obeležavaju i Zimske zadušnice

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Trifuna, koji je prema verovanju, zaštitnik vinogradara i poljskih radova. Danas su i Velike ili Zimske zadušnice, koje najavljuju pripreme za početak Časnog posta. U pojedinim krajevima znaju ih i kao - Otvorene zadušnice, jer se veruje da Sveti Petar, ključar pakla i raja, na ovaj dan otvara grobove.

Sveti Trifun se smatra zaštitnikom voća, posebno loze, otuda i grožđa, ali i drugih plodova. Rođen je u selu Kampsadi u Frigiji od siromašnih roditelja. U detinjstvu čuvao je guske, a prema predanju mogao je da isceljuje i ljude i stoku, ali i "izgoni zle duhove". Predanje kaže da je izlečio ćerku rimskog cara Gordijana. Car je bogato nagradio Trifuna, ali darove koje je dobio razdelio je siromašnima i vratio se čuvanju gusaka. Kada je na rimski presto došao car
