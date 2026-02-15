Na Sretenje “sreću se“ i državni vrh i studeti

Danas je Dan državnosti Srbije u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo Prvi srpski ustanak.

Tridesetak godina kasnije, tačnije 1835. takođe na 15. februar, proglašen je i prvi Ustav Srbije. Za Sretenje država je planirala niz manifestacija, ali su i studenti. Centralna državna ceremonija održava se u Orašcu, kod Spomenika voždu Karađorđu i nju će predvoditi premijer Đuro Macut. S druge strane, studenti će Dan državnosti Srbije, odnosno Sretenje, započeti u Kragujevcu, a potom krenuti put Orašca gde se organizuje glavni skup pod nazivom „Sretnimo se