Na Sretenje “sreću se“ i državni vrh i studeti

Glas Šumadije pre 32 minuta  |  Katarina Vasiljević Siročić
Na Sretenje “sreću se“ i državni vrh i studeti

Danas je Dan državnosti Srbije u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo Prvi srpski ustanak.

Tridesetak godina kasnije, tačnije 1835. takođe na 15. februar, proglašen je i prvi Ustav Srbije. Za Sretenje država je planirala niz manifestacija, ali su i studenti. Centralna državna ceremonija održava se u Orašcu, kod Spomenika voždu Karađorđu i nju će predvoditi premijer Đuro Macut. S druge strane, studenti će Dan državnosti Srbije, odnosno Sretenje, započeti u Kragujevcu, a potom krenuti put Orašca gde se organizuje glavni skup pod nazivom „Sretnimo se
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

BETA KALENDAR – Na današnji dan 15. februar

BETA KALENDAR – Na današnji dan 15. februar

Serbian News Media pre 1 minut
Izmena režima saobraćaja u centru Vranja u nedelju zbog Dana državnosti

Izmena režima saobraćaja u centru Vranja u nedelju zbog Dana državnosti

Vranje news pre 17 minuta
Sretenje – simbol borbe i prava

Sretenje – simbol borbe i prava

Subotica.com pre 22 minuta
Srbija obeležava Dan državnosti: Studentski protest i državna proslava na istim mestima u različito vreme

Srbija obeležava Dan državnosti: Studentski protest i državna proslava na istim mestima u različito vreme

Insajder pre 47 minuta
Zašto Srbija baš danas obeležava DAN DRŽAVNOSTI i kakva je u tome uloga Kragujevca i Šumadije

Zašto Srbija baš danas obeležava DAN DRŽAVNOSTI i kakva je u tome uloga Kragujevca i Šumadije

InfoKG pre 1 sat
Čestitke zvaničnika povodom Dana državnosti

Čestitke zvaničnika povodom Dana državnosti

RTV pre 37 minuta
Danas je Dan državnosti Srbije

Danas je Dan državnosti Srbije

Pirotske vesti pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ustav SrbijeKragujevacDan državnosti SrbijeOrašacSretenjeĐuro Macut

Regioni, najnovije vesti »

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Bajkeri krenuli ka Kragujevcu, počele pripreme za skup

(BLOG) "Sretnimo se ponovo": Bajkeri krenuli ka Kragujevcu, počele pripreme za skup

N1 Info pre 12 minuta
InfoKG 7 dana: Mamograf u kvaru u UKC-u, Lazarčeviću Medalja Milovan Gušić, demoliran automobil, prosuto mleko, spora…

InfoKG 7 dana: Mamograf u kvaru u UKC-u, Lazarčeviću Medalja Milovan Gušić, demoliran automobil, prosuto mleko, spora rekonstrukcija Sušičkog mosta...

InfoKG pre 17 minuta
BETA KALENDAR – Na današnji dan 15. februar

BETA KALENDAR – Na današnji dan 15. februar

Serbian News Media pre 1 minut
Izmena režima saobraćaja u centru Vranja u nedelju zbog Dana državnosti

Izmena režima saobraćaja u centru Vranja u nedelju zbog Dana državnosti

Vranje news pre 17 minuta
Stara skupština u Kragujevcu: Sretenjska akademija

Stara skupština u Kragujevcu: Sretenjska akademija

Infozija pre 12 minuta