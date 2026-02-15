Devojčica povređena u saobraćajnoj nesreći kod TC Galerija

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Devojčica povređena u saobraćajnoj nesreći kod TC Galerija

Devojčica uzrasta 14 godina je teško povređena u saobraćajnoj nesreći kada je oborena kao pešak, sinoć oko 21 sat na Novom Beogradu, kod tržnog centra Galerija, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Muškarac starosti 24 godine teško je povređen u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd - Novi Sad, kod isključenja za Novi Sad, dok je devojka od 28 godina lakše povređena. Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 114 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga je na javnim mestima intervenisala 24 puta.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Beogradska Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Beogradska Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Serbian News Media pre 1 sat
Noć u Beogradu: Mladić (24) teško povređen kod isključenja za Novi Sad, u teškom stanju i devojčica pešak oborena kod TC…

Noć u Beogradu: Mladić (24) teško povređen kod isključenja za Novi Sad, u teškom stanju i devojčica pešak oborena kod TC Galerija

Kurir pre 1 sat
Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Insajder pre 3 sata
Više saobraćajnih nezgoda tokom noći u Beogradu: Devojčica teško povređena kada ju je oborio automobil

Više saobraćajnih nezgoda tokom noći u Beogradu: Devojčica teško povređena kada ju je oborio automobil

Euronews pre 3 sata
Devojčica (13) teško povređena u Beogradu: Kao pešak oborena kod TC Galerija

Devojčica (13) teško povređena u Beogradu: Kao pešak oborena kod TC Galerija

B92 pre 3 sata
Devojčica stara 13 godina teško povređena kada je kao pešak oborena kod tržnog centra

Devojčica stara 13 godina teško povređena kada je kao pešak oborena kod tržnog centra

RTV pre 4 sati
Tinejdžer (19): Bmw-om pokosio devojčicu (13) na pešačkom prelazu! Dete u teškom stanju, bore joj se za život

Tinejdžer (19): Bmw-om pokosio devojčicu (13) na pešačkom prelazu! Dete u teškom stanju, bore joj se za život

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Autoput Beograd Novi SadNovi Sad

Beograd, najnovije vesti »

Balkan Technical Aerosol planira gradnju nove fabrike boja i sprejeva za autoindustriju - U Somboru u planu proizvodni…

Balkan Technical Aerosol planira gradnju nove fabrike boja i sprejeva za autoindustriju - U Somboru u planu proizvodni kompleks na 23.000 m²

Ekapija pre 33 minuta
Beogradska Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Beogradska Hitna pomoć: Teško povređena devojčica pešak kod TC Galerija na Novom Beogradu

Serbian News Media pre 1 sat
Noć u Beogradu: Mladić (24) teško povređen kod isključenja za Novi Sad, u teškom stanju i devojčica pešak oborena kod TC…

Noć u Beogradu: Mladić (24) teško povređen kod isključenja za Novi Sad, u teškom stanju i devojčica pešak oborena kod TC Galerija

Kurir pre 1 sat
Radovi na novoj pijaci u Obrenovcu u završnoj fazi

Radovi na novoj pijaci u Obrenovcu u završnoj fazi

B92 pre 1 sat
Devojčica povređena u saobraćajnoj nesreći kod TC Galerija

Devojčica povređena u saobraćajnoj nesreći kod TC Galerija

N1 Info pre 3 sata