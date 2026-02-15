„Sretnimo se ponovo”: Studenti u Kragujevcu, policija sve snima

Protest pod nazivom „Sretnimo se ponovo“ se održava 15. februara, u Kragujevcu i Orašcu. Okupljanje učesnika planirano je u Kragujevcu na raskrsnici kod Zastavinog solitera u 11 sat

Kragujevačka policija će sve snimati na studentskom protestu za Sretenje 15. februara „U skladu sa članom 52.Zakona o policiji, Policijska uprava preduzeće sve zakonske mere da javni skupovi proteknu bezbedno, uključujući foto i video-snimanje na mestima gde se prijavljeni i neprijavljeni skupovi budu održavali“, saopštila je policija. Skup „Sretnimo se ponovo“ će početi u 11 sati u Kragujevcu, na raskrsnici kod Zastavinog solitera i mosta na Lepenici gde je i