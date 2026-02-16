Dvadeset pet godina od napada na autobus “Niš ekspresa” kod Podujeva u kome je ubijeno 12 raseljenih Srba

Jug press pre 8 minuta
Dvadeset pet godina od napada na autobus “Niš ekspresa” kod Podujeva u kome je ubijeno 12 raseljenih Srba

KURŠUMLIJA-PODUJEVO Pre tačno dvadeset pet godina izveden je bombaški napad na autobus “Niš ekspresa” u Livadicama kod Podujeva u kome je stradalo dvanaestoro, a ranjeno četrdeset troje raseljenih Srba koji su išli na Zadušnice u Gračanicu.

Za ovaj zločin niko nije pravosnažno osuđen U napadu su poginuli Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Mirjana Dragović, Nebojša, Snežana i Danilo Cokić, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud u Prištini je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog za taj napad. Policajci Unmika, koji su vodili prvu istragu, tvrdili su
