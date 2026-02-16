EPS produžio rok za popuste za januarske račune

Morava info pre 41 minuta  |  Nova ekonomija
“Elektroprivreda Srbije“ produžila je do 24. februara rok za ostvarivanje popusta od sedam odsto za januarske račune.

Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od sedam odsto ukoliko račun za januar 2026. godine izmire do 24. februara. Isto važi i za one koji sami očitavaju brojila i ti građani umesto do 20. februara, račun mogu da plate do 24. februara i ostvariće popust od šest odsto, saopštio je EPS. Izvor: Nova ekonomija
Ključne reči

EPSElektroprivreda Srbije

