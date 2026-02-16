Građani blokirali raskrsnicu kod Banovine – kordon kod SNP-a

Vreme pre 30 minuta
Građani blokirali raskrsnicu kod Banovine – kordon kod SNP-a

Studenti i zborovi građana organizovali su protest u Novom Sadu zbog dolaska Miloša Vučevića na svečanu akademiju povodom dva veka Matice srpske

U toku je protest u Novom Sadu na koji su pozvali studenti i zborovi građana. Protest organizuju studenti zbog dolaska predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića na svečanu akademiju povodom dva veka Matice srpske. Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio da će otputovati u Indiju, umesto da prisistvuje svečanoj akademiji, koja se održava u Srpskom narodnom pozorištu od 20.00 sati, Matica srpska je objavila da će na akademiji govoriti
