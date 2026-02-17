Podneta krivična prijava za napad na novinara Žarka Bogosavljevića u Novom Sadu

Beta pre 47 minuta

Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu podneta je krivična prijava zbog napada na novinara portala "Razglas news" Žarka Bogosavljevića ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u tom gradu.

On je, sa još nekoliko novinara i studenata, napadnut ispred Srpskog narodnog pozorišta gde je održana svečana akademija povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske, a istovremeno i protest studenata i građana zbog najavljenog prisustva predsednika Srbije Aleksandra Vučića obeležavanju tog jubileja.

Sumnja se da su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) napale Bogosavljevića i nekoliko studenata.

Između ostalog, u prijavi je navedeno da je više osoba na skupu ispred SNP najpre okružilo Bogosavljevića, te da su mu onemogućili da obavlja poslove od javnog značaja u oblasti javnog informisanja, iako je bio označen kao novinar noseći fluorescentni prsluk sa natpisom "press".

"Zatim ga je jedno lice iz grupe sa kačektom na glavi, udarilo ga po ruci, dok su druga, za sada nepoznata lica iz grupe udarala u predelu leđa, usled čega je Bogosavljeviću mobilni telefon ispao na zemlju, koji su lica iz grupe gazila dok je bio na zemlji", navedeno je u prijavi.

Takođe, tužilaštvu su dostavljeni i video snimci događaja, kao i identitet jedne od osoba koja ga je napala fizički, a koju je Bogosavljević snimio.

Policija nije reagovala i nije privela napadače.

Više ulica oko Srpskog narodnog pozorišta bilo je blokirano "maricama", kao i policajcima u opremi za razbijanje demonstracija.

(Beta, 17.02.2026)

