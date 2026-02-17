Poljoprivrednici i dalje blokiraju put u Cerovcu i Barama, najavljen sastanak sa resornim ministrom

Sastanak nezadovoljnih poljoprivrednika i resornog ministra Dragana Glamočića biće održan danas u 13 časova u zgradi Vlade Srbije.

I dalje traju blokade puta u Cerovcu i Barama. Od 11 do 14 časova biće blokiran i put u Gornjoj Sabanti, raskrsnica Rakalj. Poljoprivrednici nezadovoljni otkupnom cenom mleka, kao i uvozom jeftinog voća i povrća iz inostranstva, čime se uništava domaća proizvodnja, već šest dana protestvuju , blokirajući saobraćanice širom Srbije. Ibarska magistrala u Mrčajevcima u neprekidnoj je blokadi šest dana, a od juče su blokirani i putni pravci Kragujevac – Topola u Cerovcu