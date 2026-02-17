Očekuje nas vremenska klackalica, naglo otopljenje pa novo zahlađenje: Čubrilo otkriva kada stiže velika promena

Mondo pre 17 minuta  |  Mihajlo Sfera
Očekuje nas vremenska klackalica, naglo otopljenje pa novo zahlađenje: Čubrilo otkriva kada stiže velika promena

Jugoistočni i istočni delovi regiona i dalje su pod uticajem ciklona koji je doneo obilne snežne padavine, posebno u planinskim predelima iznad 600 metara.

U ovim predelima visina snežnog pokrivača kreće se od 10 do 20 centimetara, dok su više planine mogle akumulirati i do 30 centimetara snega. U nizijskim delovima Srbije i BiH padavine su uglavnom prestale, a snega se nije akumuliralo, navodi meteorolog-amater Marko Čubrilo. Ciklon koji je doneo snežne padavine brzo se pomera na severoistok, pa se danas očekuje delimično razvedravanje i prestanak padavina širom regiona. Sutra nas očekuje suvo vreme i malo toplije,
