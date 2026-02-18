Vučić sa premijerom Indije razgovarao o veštačkoj inteligenciji i digitalnoj transformaciji

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa premijerom Indije Narendrom Modijem u Nju Delhiju imao prijateljski i produktivan sastanak, na kom su zvaničnici razgovarali o veštačkoj inteligenciji, digitalnoj transformaciji i farmaceutskoj industriji.

Vučić je na Instagramu uz fotografiju sa Modijem napisao da "Srbija vidi Indiju kao pouzdanog i strateški važnog partnera u Aziji", a cilj je da se produbi ekonomska razmena i podstaknu novi investicioni projekti.

"Verujem da zajedničkim radom možemo dodatno da osnažimo veze naših država i otvorimo novo poglavlje saradnje u vremenu brzih globalnih promena", navodi se u objavi.

Vučić boravi u Indiji kako bi prisustvovao samitu o veštačkoj inteligenciji, a on je, kako navodi, uoči početka tog skupa poručio da "Srbija sa Indijom želi da intenzivira saradnju, posebno u oblastima informacionih tehnologija, inovacija i digitalne transformacije, jer verujemo da zajedno možemo da stvorimo održive investicije i podstaknemo rast na obostranu korist".

A fine article by President Aleksandar Vučić of the Republic of Serbia, in which he talks about AI, of course, but at the same time highlights his fondness for India, India’s strides in AI and strong India-Serbia relations! @predsednikrs https://t.co/5k4yAEUMwI— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2026

"Uveren sam da je naša zemlja na pravom putu da svojim mladim talentima i inovativnim pristupima doprinese globalnim naporima u oblasti veštačke inteligencije i tehnologije", dodaje se u objavi.

Vučić je pozvao Modija da poseti Srbiju i izjavio da bi takva poseta bila "snažan podsticaj daljem produbljivanju naših bilateralnih odnosa".

Modi je na Iksu (X) objavio zajedničku fotografiju sa Vučićem, a prethodnog dana je podelio autorski tekst koji je predsednik Srbije objavio u listu "Indijan ekspres" pod naslovom "Samit o veštačkoj inteligenciji stavlja Indiju u centar globalnog diskursa".

"Lep članak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u kojem govori o veštačkoj inteligenciji (AI), naravno, ali istovremeno ističe svoju naklonost prema Indiji, korake Indije u oblasti AI i snažne odnose Indije i Srbije", naveo je Modi u objavi na Iksu.

Vučić: Ako izvezemo municiju u Indiju niko neće da se ljuti, tako da nam magacini ne budu puni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da saradnja sa Indijom u odbrambenoj oblasti može da bude od izuzetnog značaja, kao što je izvoz municije iz Srbije.

"U današnjem svetu gde god da izvezemo municiju uvek se neko ljuti, ako izvezemo u Indiju onda niko neće da se ljuti", rekao je Vučić, u Indiji, gde je na Samitu o veštačkoj intiligenciji.

Istakao je da se razgovaralo, "kako i na koji način da rešavamo naše probleme, da nam fabrike (odbrambene industrije) rade i da nam magacini i stokovi ne budu puni".

Dodao je da država mora da pronađe modalitete za lakši ulazak indijskih građana jer je, kako je naveo, zbog zahteva Evropske unije ukinut bezvizni režim sa Indijom.

"Gledaćemo da presečemo to politički i vidimo kako da najkraći način nađemo to rešenje da bismo omogućili dolazak većeg broja investitora", rekao je Vučić.

Ocenio je da se otvaraju "veoma značajne mogunosti" za poslovanje Srbije u Indiji i dolazak srpskih investicija, kao i dolazak "talentovanih Indijaca" u Srbiju koji će raditi na razvoju suverenog modela vešačke inteligencije.

"Jer ovde možemo da sve što proizvedemo u Srbiji, ali i sve što ovde proizvedemo u većem obimu takođe da prodamo i da zaradimo na ozbiljan način", izjavio je Vučić.

Vučić očekuje povećano ulaganje indijskih kompanija u Srbiju, podstrek sporazum EU-Indija Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Nju Delhiju da očekuje povećanje ulaganja indijskih kompanija u Srbiju, posebno posle potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini EU-Indija koji će stupiti na snagu za sedam godina, te da Srbija u tome može služiti kao most. "Imamo kompaniju Embasi Bangalor koja je uložila 25 miliona evra kod nas u Inđiji, verujem da će biti takvih startapova različitih kompanija koje će da ulažu u našu zemlju posebno posle sporazuma o slobodnoj trgovini (EU-Indija), jer taj sporazum o slobodnoj trgovini u punom efektu stupa na snagu sa svim slobodnim cenama između njih i Evrope za sedam godina, a Srbija im je dobro mesto i za pripremu i za ugovor o slobodnoj trgovini koji mi imamo sa EU iz mnogo razloga", rekao je Vučić danas novinarima u glavnom gradu Indije, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji. Vučić je rekao da mora da se nađe modalitet za lakši ulazak indijskih građana pošto je Srbija ukinula bezvizni režim sa Indijom zbog zahteva EU."Sad gledamo kako to da izvedemo na najlakši način i najbrže te probleme da rešimo", rekao je Vučić i dodao da treba i u Srbiji rešiti birokratske procedure. Rekao je da će gledati kako to politički da reše, i videti kako najlakše naći rešenje da bi se omogućio dolazak većeg broja investitora iz Indije, i ocenio da Srbija ima šansu za njihov dolazak. Takođe je rekao da se otvaraju šanse i za Jugoimport za određen transer tehnologije i fabrike u Indiju, jer onda može ono što se proizvede u Srbiji da se proda u Indiji ali takođe i sve što se proizvede u Indiji. "Mislim da se tu otvaraju značajne mogućnosti i za naš dolazak ovde i za dolazak fantastično talentovanih mladih Indijaca u našu zemlju, i da nam pomognu u razvoju suverenog modela veštačke inteligencije...dakle i u infrastrukturi veštačke inteligencije i u prikupljanju podataka i u svemu što nam ti novi modeli donose i u primeni onoga što veštačka inteligencija može da donese i u zdravstvu i u farmaciji, kazao je Vučić. On je rekao i da veruje da će Indijci sada biti otvoreniji prema Srbiji. "Verujem da je upravo prava prilika, da je Indija u toj poziciji a i mi smo u toj poziciji da možemo mnogo više da ponudimo", rekao je Vučić i izrazio očekivanja da će premijer Narendra Modi posetiti Srbiju. Vučić je najavio da će se na margini Samita u Nju Delhiju sastati sa šeficom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgijevom, za koju je rekao da je prijatelj Srbije i da je uvek Srbiju na najbolji način savetovala. Takođe će razgovarati će sa investitorima iz Nepala kao i još nekima, a očekuje ga i večera lidera i poseta Sajmu veštačke inteligencije gde je Srbija jedna od 12 zemalja koje imaju svoj štand.

(Beta, 18.02.2026)