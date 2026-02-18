Danas više sunca i toplije: Temperatura do 10 stepeni

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs
Danas više sunca i toplije: Temperatura do 10 stepeni

Na severu Srbije u sredu ujutro vedro, uz slab mraz.

U ostalim predelima oblačno, u južnim i istočnim predelima sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Tokom dana u svim predelima biće promenljivo oblačno i suvo, uz sunčane periode, a očekuje se i toplije. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0°C na severu do 3 na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 4 na jugoistoku do 10 stepeni na severu Srbije. U Beogradu u sredu suvo, uz sunčane periode.
