Kako je princ Endru postao gospodin Vindzor i zašto je i dalje osmi u redu za presto

Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen je, pa pušten zbog sumnje za zloupotrebu položaja u javnoj službi.

Do hapšenja je došlo na dan kada bivši princ puni 66 godina.

On je uhapšen na imanju u Sandringemu, u Norfoku, gde živi otkako mu je naređeno da napusti rezidenciju u Vindzoru, Rojal Lodž.

Policija i dalje pretresa oba imanja.

Ovo je prvi put da je bivši princ, koji se suočio sa brojnim optužbama zbog veza sa osuđenim seksualnim zlostavljačem dece Džefrijem Epstinon, uhapšen.

Hapšenje je usledilo nakon što je policijska služba doline Temze saopštila da razmatra žalbu da je bivši princ podelio poverljive materijale sa Epstinom dok je bio trgovinski izaslanik.

Endru Mauntbaten-Vindzor prethodno je negirao da je vršio bilo kakve nezakonite radnje u vezi sa Epstinom.

On nije odgovorio na BBC-jev zahtev za komentar o konkretnim optužbama u vezi sa objavljivanjem miliona Epstinovih dosijea u januaru 2026. godine.

Kralj Čarls je izjavio da je vest o Endruovom hapšenju „primio sa najdubljom zabrinutošću“, dodavši da „sve mora biti u skladu sa zakonom“.

Ko je bio Džefri Epstin i kakav je bio njegov odnos sa Endruom?

Epstin je bio menadžer hedž fonda koji je umro 2019. godine u zatvoru dok je bio pod optužbama za seks trafiking i zaveru.

Njujorški islednik je proglasio njegovu smrt samoubistvom.

Roditelji jedne 14-godišnjakinje obavestili su policiju na Floridi da je Epstin zlostavljao njihovu ćerku u njegovom domu u Palm Biču.

Tokom policijskog pretresa svuda po njegovoj kući pronađene su fotografije devojčica.

Epstin je osuđen na 18 meseci zatvora i pušten uz kauciju posle 13.

U julu 2019. godine, Epstin je uhapšen u Njujorku, nakon što se vratio privatnim avionom iz Pariza.

U avgustu je pronađen mrtav u ćeliji u Metropolitenskom popravnom centru, gde je držan do početka suđenja.

Epstin je optužen da je plaćao devojke mlađe od 18 godina za seksualne radnje u njegovim vilama na Menhetnu i Floridi između 2002. i 2005. godine.

On je negirao da je vršio bilo kakve nezakonitosti i izjasnio se da nije kriv po optužbama podignutim protiv njega.

News Syndication Endru i Džefri Epstin (desno) fotografisani su u šetnju njujorškim Central parkom u decembru 2010. godine

Endru je 2019. za BBC emisiju Njuznajt rekao da je prekinuo sve veze sa bivšim prijateljem u decembru 2010, pošto su sreli u njujorškom Central parku.

Ali u međuvremenu su isplivali mejlovi u kojima se vidi da je Endru pisao Epstinu mesecima kasnije, sa obećanjem „da će se uskoro još igrati“.

Novi detalji su takođe isplivali o prijateljstvu Endruove bivše žene Sare Ferguson sa Epstinom.

Dobrotvorna organizacija Sare Ferguson - Sarin trust - najavila je da će se zatvoriti „na neodređeno“ pošto su se pojavili mejlovi u kojima se vidi da je bila u kontaktu sa Epstinom dok je on bio u zatvoru zbog plaćanja maloletnici za seks.

Getty Images Bivši princ je sada poznat kao Endru Mauntbaten-Vindzor

Kako je princ Endru postao gospodin Vindzor

Getty Images Virdžinija Đufre tvrdi da je bila prisiljena na seks sa Endruom u tri zasebna navrata

Kralj Čarls III oduzeo je bratu kraljevsku titulu „princa“ u oktobru 2025.

U ono vreme, Bakingemska palata saopštila je da su „kraljeve misli i krajnje saosećanje bile i ostaće sa žrtvama i preživelima bilo kakvih oblika zlostavljanja“.

Endru se odrekao drugih kraljevskih titula, u koje spada i titula vojvode od Jorka, ranije u oktobru 2025. godine, nakon što su u posthumno objavljenoj autobiografiji Virdžinije Đufre Ničija devojka ponovljene optužbe da ju je seksualno napastvovao u tri zasebna navrata dok je još bila tinejdžerka.

Endru je oduvek poricao te tvrdnje.

U reakciji na saopštenje iz Palate, porodica Virdžinije Đufre rekla je da je ona „srušila britanskog princa istinom i izuzetnom hrabrošću“.

Đufre je izvršila samoubistvo početkom prošle godine.

Gde živi Endru?

BBC Endru je iznajmljivao Rojal Lodž, koji se nalazi u južnoj Engleskoj

Endru je 2003. godine potpisao ugovor o zakupu Rojal Lodža - vile sa 30 soba drugog ranga u Velikom parku Vindzor, blizu Vindzorskog zamka.

BBC / Picturepoint Rojal Lodž ima vlastiti kapelu

U februaru 2026. godine, on se preselio u privatni smeštaj koji plaća kralj, na imanju Sandringem.

Zašto je Endru još uvek u redu za presto?

Endru ostaje osmi u redu za presto - prate ga njegove ćerke, princeza Beatris, kao deveta, i princeza Evgenija, kao dvanaesta.

Uputstvo iz Biblioteke Predstavničkog doma, međutim, ukazuje na mogućnost da se to uskoro promeni ukazom iz parlamenta.

Postoji presedan.

Prema Zakonu o smeštaju iz 1701, princ Majkl od Kenta uklonjen je iz linije nasleđivanja kad se oženio katolkinjom 1978. godine – mada je vraćen 37 godina kasnije, posle usvajanja Zakon o nasleđivanju krune, i sada je 53. u redu za presto.

Ali uklanjanje Endrua bi takođe zahtevalo pristanak svih 14 drugih zemalja kojima vlada kralj Čarls:

Antigua and Barbuda

Australija

Bahami

Belize

Kanada

Grenada

Jamajka

Novi Zeland

Papua Nova Gvineja

Sent Kits i Nevis

Sent Lucija

Sent Vinsent i Grenadini

Solomonski ostrva

Tuvalu

Kakve optužbe je iznela Virdžinija Đufre protiv Endrua?

US Department of Justice Endru, Virdžinija Đufre (u sredini) i Gilejn Maksvel, koja je kasnije zatvorena zbog obezbeđivanja maloletnih devojaka za finansijera Džefrija Epstina

U američkoj građanskoj parnici 2021. godine, Đufre je optužila Endrua da ju je seksualno napastvovao.

U sudskim spisima ona je rekla da je bila žrtva seks trafikinga i da ju je Džefri Epstin zlostavljao od njene 16. godine.

To je podrazumevalo „pozajmljivanje“ drugim moćnim muškarcima kao što je Endru, koji ju je seksualno napastvovao u tri zasebna navrata pre nego što je napunila 18 godina.

Mark Harrison / BBC Endru je ispričao Emili Metlis da se ne seća da je ikada sreo Đufre u BBC Njuznajtu 2019. godine

Endru je uporno poricao optužbe Virdžinije Đufre protiv njega i za Njuznajt rekao da se ne seća da ju je ikada sreo.

Dve strane su postigle vansudsku pogodbu 2022, kada je Endru platio Đufre nenavedenu sumu, bez priznanja odgovornosti.

Reuters Virdžinija Đufre stiže na njujorški sud sa njenim advokatom Dejvidom Bojsom na ročište posle smrti Džefrija Epstina

Šta je navedeno u knjizi Virdžnije Đufre?

Đufre se plašila da će umreti „kao seksualna robinja“ u rukama Epstina i njegove klike, otkriva njena posthumna autobiografije Ničija devojka.

U središtu zlostavljanja takođe se nalazila bivša Epstinova devojka Gilejn Maksvel, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu za seks trafiking dece.

Decenijama kasnije, Đufre se prisetila koliko se plašila njih oboje.

Veći deo knjige je mučno štivo, budući da detaljno navodi Epstinovo sadističko seksualno zlostavljanje, koje joj je nanelo „toliko bola da se molila da izgubi svest“.

Šta je rečeno u knjizi Virdžnije Đufre o Endruu?

U martu 2001. godine, Maksvel ju je navodno probudila i rekla joj da je danas „poseban dan“ i da će „baš kao Pepeljuga“ upoznati „zgodnog princa“, piše Đufre.

Kad su se upoznali, ona prepričava da je Maksvel tražila od Endrua, koji je tada imao 41 godinu, da pogađa koliko ona ima godina.

„Pogodio je ispravno - 17“, kaže Đufre, dodavši: „Moje ćerke [princeza Beatris i princeza Evgenija] samo su malo mlađe od tebe.“

Te noći su ona, Epstin i Maksvel otišli u londonski noćni klub Tremp sa Endruom, koji se „obilato znojio“, kaže Đufre.

Potom, kada su se njih četvoro vozili nazad u kuću Gilejn Maskvel, Maksvel joj je navodno rekla: „Kad stignemo kući, radićeš mu ono što radiš Džefriju.“

„Bio je sasvim prijateljski nastrojen, ali se i dalje ponašao privilegovano - kao da je verovao da je seks sa mnom njegovo rođenjem zagarantovano pravo“, kaže Đufre.

„Narednog jutra je bilo očigledno da je Maksvel u međuvremenu razgovarala sa njenim kraljevskim drugarom zato što mi je rekla: 'Dobro si se pokazala. Princ se lepo zabavio.'“

US Department of Justice / PA Media Gilejn Maksvel je proglašena krivom za trafiking devojčica radi seksa sa Džefrijem Epstinom

U međuvremenu, Đufre se „nije osećala baš sjajno“, piše ona, dodavši: „Uskoro mi je Epstin dao 15.000 dolara za opsluživanje čoveka kog su tabloidi zvali 'Raskalašni Endi' – mnogo novca.“

Oko mesec dana kasnije, kaže ona, imala je seks sa Endruom drugi put, u Epstinovoj vikendici u Njujorku.

Family via Penguin Random House Porodična fotografija Viktorije Đufre, tada poznate kao Viktorija Roberts

Treća navodna prilika bila je na Epstinovom ostrvu, u sklopu onoga što je Đufre opisala kao „orgiju“.

„Epstin, Endi i otprilike osam drugih mladih devojaka i ja imali smo seks zajedno“, kaže ona.

„Izgledalo je da su sve druge devojke mlađe od 18 godina i nisu dobro govorile engleski.“

„Epstin se smejao tome koliko ne umeju da komuniciraju, rekavši da su najlakše moguće devojke za druženje.“

Getty Images „Toliko me je bolelo da sam se molila da ću izgubiti svest“, piše Đufre u posthumnoj autobiografiji, govoreći o Epstinovom sadističkom seksualnom zlostavljanju

Govoreći o vansudskoj pogodbi iz 2022. godine, Đufre piše:

„Pristala sam na jednogodišnju sudsku zabranu javnog istupanja, što je delovalo važno princu, zato što je osiguravalo da će Platinasti jubilej njegove majke proći neukaljano više nego što je već bio.“

Izvor iz Bakingemske palate rekao je za BBC da su kraljevski zvaničnici prihvatili da bi objavljivanje knjige moglo značiti „još bolnih dana koji ih čekaju“.

Šta je Endru rekao 2019. godine u intervjuu za BBC Njuznajt?

BBC Intervju Emili Mejtlis iz 2019. godine sa Endruom u BBC-jevoj emisiji Njuznajt emitovan je širom sveta

Endru je 2019. godine iskoristio intervju za BBC-jev Njuznajt da kategorički negira da je imao seks sa Đufre, rekavši da je dotične večeri vodio princezu Beatris u restoran Pica ekspres.

Takođe je insistirao da nije mogao da bude čovek koga je Đufre opisala kao nekoga ko se „obilato znojio“.

„U to vreme se uopšte nisam znojio, zato što sam pretrpeo nešto što se može nazvati prekomernom dozom adrenalina u Folklandskom ratu, kad su pucali u mene“, rekao je Endru za Njuznajt.

„Bilo mi je gotovo nemoguće da se znojim.“

Novine su, međutim, kasnije objavile slike nastale u istom periodu na kojima se jasno vidi da se Endru znoji.

Šta još istražuje britanska policija?

Londonska policija „aktivno istražuje“ novinski izveštaj o tome kako je Endru 2011. tražio od policajca koji mu je dodeljen kao telohranitelj da „iskopa prljavštinu“ o Đufre.

Izveštaj, objavljen u listu Mejl on Sandej, tvrdi da je Endru dao telohranitelju njen datum rođenja i američki broj socijalnog osiguranja da pokuša da iskopa da li ona ima krivični dosije ili bilo kakvu drugu potencijalno štetnu informaciju o njoj.

U ono vreme su kraljevski izvori govorili da je ova optužba protiv Endrua bila „shvaćena veoma ozbiljno i da je treba istražiti na odgovarajuće načine do krajnjih mera“.

Endru je prestao da bude član kraljevske porodice u radnom odnosu 2019. godine - i kao takvog, Bakingemska palata nije preuzimala odgovornost za njega poslednjih godina.

Getty Images Kao sin monarha, Endru je postao princ istog trenutka kada je rođen

Odakle potiče prezime Mauntbaten-Vindzor?

Prezime Mauntbaten-Vindzor kombinuje porodična prezimena pokojne kraljice Elizabete Druge i njenog muža princa Filipa.

Nastalo 1960. godine, radi njihovih potomaka, iskorišćeno je za Endruov zvanični brak sa Sarom Ferguson.

Godine 1917, tokom Prvog svetskog rata, vladajući monarh Džordž V, strahujući od anti-nemačkog sentimenta u Ujedinjenom Kraljevstvu, promenio je prezime iz nemačkog Saks-Koburg i Gota u Vindzor, prema zamku.

U međuvremenu, sa Endruove očeve strane, njegova baka princeza Alis od Batenberga, slično je anglizirala njeno porodično prezime u Mauntbaten.

BBC Endru je bio u braku sa Sarom Ferguson od 1986. do 1996. godine

