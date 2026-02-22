Poljoprivrednici radikalizuju proteste od utorka

Beta pre 1 sat

Protesti poljoprivrednika u Srbiji se nastavljaju i od utorka će biti radikalizovani, odlučili su predstavnici 32 poljoprivredna udruženja na zajedničkom sastanku koji je održan na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima.

Oni su saopštili da će od utorka, 24. februara, od 10.00 časova istovremeno blokirati brojne magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji.

Na sastanku, koji je održan u Mrčajevcima u subotu uveče, pored predstavnika 32 poljoprivredna udruženja, prisustvovali su i studenti iz Čačka, Kraljeva i Beograda koji podržavaju protest poljoprivrednika.

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da je u Mrčajevcima održan najveći sastanak poljoprivrednih udruženja do sada.

On je ocenio da su pritisci vlasti na poljoprivrednike koji protestuju veliki.

"BIA i dalje preti poljoprivrednicima koji učestvuju na blokadama puteva, ali mi ćemo istrajati", rekao je Veljković.

Poljoprivrednici su najavili da će pored totalne blokade Ibarske magistrale u Mrčajevcima, blokade starog puta Kragujevac-Topola u Cerovcu i kružnog toka u mestu Zaklopača na magistralnom putu Kraljevo-Vrnjačka Banja, od utorka od 10.00 časova na više sati u toku dana biti blokirani putevi u mestu Zavalka, stari put Čačak-Kraljevo u Slatini.

Na više sati biće blokirani i putevi za Užice i Zlatibor u Lunovom selu i Mačkatu, u Svilanjcu put za Požarevac, u mestu Gornja Sabanta stari put za Kruševac, u Rači put Topola-Markovac.

U mestu Bare biće blokiran put Kragujevac-Gornji Milanovac, u Takovu put Takovo-Gornji Milanovac, nekoliko puteva u okolini mesta Bogatić, put Beočin-Ilok-granica sa Hrvatskom u mestu Susek, u Obrenovcu put Obrenovac-Ub.

Udruženje poljoprivrednika Novoseljanski paori blokiraće magistralni put Beograd-Temišvar.

Protest poljoprivrednika koji su nezadovoljni stanjem u poljoprivredi počeo je 11. februara blokadom Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka.

Blokadu su organizovala dva čačanska i kraljevačka udruženja - "Šajkača" i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, a onda se njihov protest proširio i na druga mesta i gradove u Srbiji.

(Beta, 22.02.2026)