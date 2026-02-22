Šef misije Srbije pri EU: Otvaranje klastera tri se neće vratiti na dnevni red dok se ne reši pitanje „Mrdićevih zakona“

Nedeljnik pre 47 minuta
Šef misije Srbije pri EU: Otvaranje klastera tri se neće vratiti na dnevni red dok se ne reši pitanje „Mrdićevih zakona“…
Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji (EU) i rukovodilac Operativnog tima za pristupanje EU Danijel Apostolović izjavio je danas da je „Brisel i dalje kritičan kad je reč o usvojenom setu pravosudnih zakona“, poznatih kao Mrdićevi zakoni, navodeći da odatle poručuju da je neophodno da se to pitanje što pre reši. „Čuli ste to i od predsednika Vučića koji je u Minhenu imao sastanke sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom i komesarkom Martom Kos. Jedna od
