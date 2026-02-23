Stanković: Od sutra novi v.d. direktora u Petoj beogradskoj

Radio sto plus pre 1 sat
Stanković: Od sutra novi v.d. direktora u Petoj beogradskoj

On je gostujući na TV Kurir naveo da ne želi da navede ime novog direktora, ali da je u pitanju osoba koja ispunjava sve uslove, da je kandidat iz kolektiva i da su s tom osobom “već obavljeni razgovori”. “(Danka Nešović) je došla kao posledica institucionalnog haosa nastalog iz politizacije gimnazije.

Očekujem zlonamerne i politikantske reakcije, a mislim da je ministarstvo sada odigralo nešto što nisu očekivali”, naveo je Stanković. Ministar je ponovo kritikovao situaciju u ovoj beogradskoj gimnaziji, ocenivši da je situacija nakon obustave nastave u njoj išla “u pravcu medijskog podgrevanja političkih razlika”, a da su roditelji koji su se bunili “tu krizu internacionalizovali”. “Ne znam da li znate, ja sam razgovarao sa predstavnicima UNICEF-a o stanju u
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Predsednik Saveta roditelja Pete Beogradske gimnazije: Rešenje o suspenziji za još dvoje profesora

Predsednik Saveta roditelja Pete Beogradske gimnazije: Rešenje o suspenziji za još dvoje profesora

Insajder pre 1 sat
Nikezić (SSP): Godinu dana v.d. direktorke u Petoj gimnaziji, koju više niko ne želi da upiše

Nikezić (SSP): Godinu dana v.d. direktorke u Petoj gimnaziji, koju više niko ne želi da upiše

Beta pre 1 sat
Stanković: Sutra će biti postavljen novi v.d. direktor Pete beogradske gimnazije

Stanković: Sutra će biti postavljen novi v.d. direktor Pete beogradske gimnazije

Euronews pre 41 minuta
Važno saopštenje ministra prosvete: Postavlja se novi v.d. direktor Pete beogradske gimnazije

Važno saopštenje ministra prosvete: Postavlja se novi v.d. direktor Pete beogradske gimnazije

Telegraf pre 1 sat
Ministar prosvete: Peta beogradska gimnazija od sutra ima novog v. d. direktora koji može da smiri sukobe u kolektivu

Ministar prosvete: Peta beogradska gimnazija od sutra ima novog v. d. direktora koji može da smiri sukobe u kolektivu

Insajder pre 1 sat
Predsednik Saveta roditelja Pete beogradske: Ukupno osam suspenzija

Predsednik Saveta roditelja Pete beogradske: Ukupno osam suspenzija

N1 Info pre 1 sat
Stanković: Od sutra novi v.d. direktora u Petoj beogradskoj

Stanković: Od sutra novi v.d. direktora u Petoj beogradskoj

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Unicef

Društvo, najnovije vesti »

Asocijacija sudijskih pomoćnika: Pogrešan smer i TOK novih pravosudnih „reformi”

Asocijacija sudijskih pomoćnika: Pogrešan smer i TOK novih pravosudnih „reformi”

Mašina pre 31 minuta
Pojačan oprez u zonama škola, 24 nezgode za dve nedelje

Pojačan oprez u zonama škola, 24 nezgode za dve nedelje

Jugmedia pre 16 minuta
Poljoprivrednici i danas blokiraju puteve na više lokacija

Poljoprivrednici i danas blokiraju puteve na više lokacija

RTV pre 6 minuta
Svečano obeležen 116. rođendan Olimpijskog komiteta Srbije

Svečano obeležen 116. rođendan Olimpijskog komiteta Srbije

RTV pre 11 minuta
Odbor predlaže Skupštini da prihvati Sporazum o priznavanju diploma između Srbije i Kine

Odbor predlaže Skupštini da prihvati Sporazum o priznavanju diploma između Srbije i Kine

RTV pre 21 minuta