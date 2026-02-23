Stanković: Od sutra novi v.d. direktora u Petoj beogradskoj

On je gostujući na TV Kurir naveo da ne želi da navede ime novog direktora, ali da je u pitanju osoba koja ispunjava sve uslove, da je kandidat iz kolektiva i da su s tom osobom “već obavljeni razgovori”. “(Danka Nešović) je došla kao posledica institucionalnog haosa nastalog iz politizacije gimnazije.

Očekujem zlonamerne i politikantske reakcije, a mislim da je ministarstvo sada odigralo nešto što nisu očekivali”, naveo je Stanković. Ministar je ponovo kritikovao situaciju u ovoj beogradskoj gimnaziji, ocenivši da je situacija nakon obustave nastave u njoj išla “u pravcu medijskog podgrevanja političkih razlika”, a da su roditelji koji su se bunili “tu krizu internacionalizovali”. “Ne znam da li znate, ja sam razgovarao sa predstavnicima UNICEF-a o stanju u