London uveo nove sankcije Moskvi; 11 stranih zvaničnika u Kijevu; Kremlj: Naš stav je jasan i dosledan

RTS pre 59 minuta
London uveo nove sankcije Moskvi; 11 stranih zvaničnika u Kijevu; Kremlj: Naš stav je jasan i dosledan

Rat u Ukrajini – 1462. dan. Na četvrtu godišnjicu od početka rata, Velika Britanija je uvela svoj do sada najobimniji paket sankcija Rusiji. Istovremeno, u Kijev je stiglo jedanaest visokih stranih zvaničnika, uključujući lidere EU i premijere severnoevropskih i baltičkih zemalja. Sa druge strane, Kremlj je saopštio da se rat razvio u mnogo širu konfrontaciju sa Zapadom.

Peskov: Informacije o naoružavanju Kijeva nuklearnom bombom uticaće na pregovore Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su informacije Spoljne obaveštajne službe Rusije (SVR), da se London i Pariz spremaju da naoružaju Kijev nuklearnim oružjem, izuzetno važne s obzirom na pretnju koju predstavljaju za režim neširenja nuklearnog oružja i da će uticati na pregovore o Ukrajini. "Informacija je izuzetno važna zbog pretnje koju predstavlja za ceo režim neširenja
Medvedev: Nuklearni udar na zemlje koje dostave Ukrajini nuklearno oružje je legalan

RTV pre 9 minuta
Moskva: Rusija bi mogla da upotrebi nuklearno oružje protiv Ukrajine i njenih saveznika

IndeksOnline pre 13 minuta
Rusija ima pravo da izvede nuklearni udar na Francusku i Britaniju ako Kijevu daju nuklearnu bombu

Sputnik pre 18 minuta
Kremlj "zagrmeo": Prljava bomba? To je pretnja

B92 pre 29 minuta
UŽIVO: Rat u Ukrajini - U Kijev stiglo 11 visokih stranih zvaničnika povodom četvrte godišnjice rata

Euronews pre 1 sat
Peskov: Informacije o naoružavanju Kijeva nuklearnom bombom uticaće na pregovore

RTV pre 1 sat
Informacije o naoružavanju Kijeva nuklearnom bombom uticaće na pregovore o Ukrajini

Sputnik pre 1 sat
