Rat u Ukrajini – 1462. dan. Na četvrtu godišnjicu od početka rata, Velika Britanija je uvela svoj do sada najobimniji paket sankcija Rusiji. Istovremeno, u Kijev je stiglo jedanaest visokih stranih zvaničnika, uključujući lidere EU i premijere severnoevropskih i baltičkih zemalja. Sa druge strane, Kremlj je saopštio da se rat razvio u mnogo širu konfrontaciju sa Zapadom.

Peskov: Informacije o naoružavanju Kijeva nuklearnom bombom uticaće na pregovore Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su informacije Spoljne obaveštajne službe Rusije (SVR), da se London i Pariz spremaju da naoružaju Kijev nuklearnim oružjem, izuzetno važne s obzirom na pretnju koju predstavljaju za režim neširenja nuklearnog oružja i da će uticati na pregovore o Ukrajini. "Informacija je izuzetno važna zbog pretnje koju predstavlja za ceo režim neširenja