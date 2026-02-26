Stiže nam toplije vreme

Stiže nam toplije vreme

SRBIJA – Danas pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Vetar uglavnom slab, severni i severoistočni, krajem dana istočni. Najniža temperatura od -2 do 3 °S, a najviša od 10 do 15 °S.

Petak: Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, istočni i jugoistočni, u toku noći na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 2 °S, a najviša od 11 do 16 °S. Subota: Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, u košavskom području i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4 °S, a najviša od 11 do 17 °S. RHMZ
U narednim danima sunčano i toplo za ovo doba godine

Temperature još veće za vikend, nastavlja se lepo vreme: Najavljeno i naglo zahlađenje, evo kada stiže

Meteorolog najavio neverovatno vreme u Srbiji sve do ovog datuma! Temperatura će rasti, iznenadiće vas koliko

Posle hladnog jutra, sunčan i topao dan

Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni

Vreme danas: Sunčano, temperatura do 14 stepeni

Kakvo nas vreme očekuje do kraja februara i početkom marta?

Naša sugrađanka Zlatinka Momirski proslavila 100. rođendan

Grudvanje u Njujorku izazvalo sukob gradonačelnika i policije

Izložba maketa Branislava Frenca u Kulturnom centru

Najava isključenja struje za 27. februar

Kikinđanka napravila kolekciju džempera za kućne ljubimce

