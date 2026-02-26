Stiže nam toplije vreme
SRBIJA – Danas pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Vetar uglavnom slab, severni i severoistočni, krajem dana istočni. Najniža temperatura od -2 do 3 °S, a najviša od 10 do 15 °S.
Petak: Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, istočni i jugoistočni, u toku noći na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 2 °S, a najviša od 11 do 16 °S. Subota: Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, u košavskom području i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4 °S, a najviša od 11 do 17 °S. RHMZ