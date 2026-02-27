U Beogradu plenarna sednica Zajedničke komisije Srbije i Mađarske, sledi poslovni forum

BEOGRAD - U Palati Srbija održava se plenarna sednica delegacija Srbije i Mađarske u okviru 15. zasedanja Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između dveju zemalja.

Predsedavaju potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto. Mesarović i Sijarto su i kopredsedavajući Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između dveju zemalja. Dnevnim redom predviđena je, između ostalog, razmena informacija o ekonomskoj situaciji zemalja, kao i o bilateralnim ekonomskim odnosima. Plenarnoj sednici prethodili su tet-a-tet sastanak Mesarović i Sijarta, kao i