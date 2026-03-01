Veliki studentski skup danas na centralnom gradskom trgu u Nišu

Veliki studentski skup u Nišu biće održan danas na Trgu kralja Milana.

Studenti su najavili da će centralni događaj početi u 17.20 na centralnom gradskom trgu, kao i da će se građani od 16 časova okupljati na dve lokacije, kod Apelacionog suda i na kružnom toku kod Tržnog centra Delta planet. Kolone će odatle ići do Trga kralja Milana, gde će se spojiti ove dve kolone. Kolona od Apelacionog ićiće do centra grada ulicom Jovana Ristića, pa preko Trga kralja Aleksandra, Kneginje Ljubice i Generala Milojka Lešjanina. Kolona od Delta