Ponovo uhapšen Zlatko Kokanović

Nedeljnik pre 3 sata
Ponovo uhapšen Zlatko Kokanović

Zlatko Kokanović, aktivista Udruženja “Ne damo Jadar”, ponovo je priveden danas po naređenju sudije za prethodni postupak, piše RTS.

Kokanović je sinoć, nakon žalbe advokata, pušten iz pritvora. Pritvor mu je bio određen, usled toga što se tereti da je učinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju dužnosti. Kokanović je, kako se navodi, juče sa drugim aktivistima, u nameri da blokira granični prelaz “Trbušnica” sa Republikom Srpskom, traktorom probio zaštitnu ogradu i tom prilikom povređena su dva policajca.
