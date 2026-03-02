BLOG UŽIVO Zlatku Kokanoviću sud odredio pritvor od 30 dana, razlog "uznemirenje javnosti": Poljoprivrednici blokiraju puteve, 17 lokacija u blokadi od 24 sata

Nova pre 16 minuta
BLOG UŽIVO Zlatku Kokanoviću sud odredio pritvor od 30 dana, razlog "uznemirenje javnosti": Poljoprivrednici blokiraju puteve…

Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva i danas u mestima širom Srbije. Udruženja poljoprivrednika protestuju već 20 dana i blokiraju magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i nereagovanja Vlade Srbije na njihove zahteve.

Pojedini poljoprivrednici kažu i da su dobili pretnje iz, kako tvrde, "SNS kartela". Resorni ministar Dragan Glamočić tvrdi da se poljoprivrednici bave "politikanstvom" i poručuje da neće raditi pod pritiskom. Tokom vikenda došlo je i do hapšenja poljoprivednika na pojedinim blokadama, kao i pokušaji nasilnog probijanja blokada. Zlatku Kokanoviću sud je odredio pritvor od 30 dana, potvrdio je Nebojša Petković iz Udruženja "Ne damo Jadar". On je naveo da je pritvor
