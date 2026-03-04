Sančez nakon Trampovih pretnji o prekidu trgovine: Stav Španije je - ne ratu

Španski premijer Pedro Sančez odgovorio je na pretnje američkog predsedika Donalda Trampa da će prekinuti trgovinu između dve zemlje zbog toga što je Madrid izrazio protivljenje bombardovanju Irana.

U televizijskom obraćanju, kako prenosi BBC, Sančes je rekao da se stav španske vlade može sažeti u "ne ratu". On apelovao da se "greške iz prošlosti" ne ponove, misleći tu na invaziju na Irak 2003, za koju kaže da nije postigla svoje ciljeve, da je stvorila nesigurnost i pogoršala život mnogim ljudima. Sančez je rekao da bi napadi na Iran mogli da imaju sličan ekonomski uticaj na milione običnih ljudi. Tramp je juče izjavio da će "prekinuti sve veze" sa