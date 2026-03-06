Tramp zadovoljan: Iran izgubio sve što se moglo izgubiti, nema potrebe za kopnenom invazijom

Večernje novosti pre 20 minuta
Tramp zadovoljan: Iran izgubio sve što se moglo izgubiti, nema potrebe za kopnenom invazijom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je u ekskluzivnom intervjuu za NBC rekao da želi potpunu promenu rukovodstva u Iranu i da ima na umu nekoliko ljudi koje smatra pogodnim za odgovarajućeg novog lidera.

Foto: Profimedia, Depositphotos Tramp je takođe otkrio da se preduzimaju koraci kako bi se osiguralo da njegovi kandidati prežive rat. - Želimo da uđemo i sredimo sve - rekao je Tramp u telefonskom razgovoru, prema NBC News. U drugom intervjuu za Axios, Tramp je rekao da mora biti uključen u izbor sledećeg lidera Irana. - Ne treba nam neko ko će se baviti rekonstrukcijom narednih deset godina - rekao je predsednik. - Želimo da dobiju dobrog lidera. Imamo nekoliko
BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Katar, Kuvajt i Saudijska Arabija presreli rakete

Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta; Iran gađao Bahrein, Katar, Kuvajt i Saudijska Arabija presreli rakete

Teheran pod žestokim udarima, eksplozije odjekuju svuda: Jeziv napad Izraelaca na glavni grad Irana

Gori Teheran VIDEO

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta, Iran gađao Bahrein; Katar, Kuvajt i Saudijska Arabija presreli rakete

BLOG UŽIVO Iranski pukovnik: Napadi će se proširiti i intenzivirati; Izrael: Započet široki talas udara na ključnu infrastrukturu režima u Teheranu

