Vremenska prognoza za 7. mart: Blagi mraz ujutru, pa nagli rast temperature

Mondo pre 2 sata
Prema vremenskoj prognozi za subotu 7. mart 2026. godine, biće oblačno i hladnije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do četiri stepena.

Maksimalna dnevna od 13 do 18 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći pojačan vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Jutarnja će biti oko nula stepeni. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 8. mart, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo. Najniža temperatura od minus jedan do tri stepena, a najviša od 12 do 16 stepeni. Prema
