Vučić: „Veća ulaganja u vojsku i policiju“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je najavio izgradnju fabrike dronova u Srbiji i veća izdvajanja za naoružanje vojske i policije.

Tokom predstavljanja Strategije Srbija 2030, on je rekao da je nakon mira i stabilnosti za Srbiju važno da sačuva vojnu neutralnost. „Srbija će da čuva poziciju vojne neutralnosti, nije je menjala ni pod jačim pritiscima neće ni sada. Donela je mnogo dobra Srbiji, a platili smo i cenu. Moramo da snažimo našu armiju, da sarađuje sa svima i sa Kinom i sa NATO zemljama“, rekao je Vučić. Pohvalio je najavu vojne vežbe Vojske Srbije sa NATO, ali rekao da treba