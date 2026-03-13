Vens: "Modžtaba Hamnei je povređen, nejsano da li su SAD odgovorne za to"

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei "povređen", ali da je nejasno da li su SAD za to odgovorne.

"Pa, zapravo nije potpuno jasno. Mislim, očigledno je da je tamo veoma haotično okruženje", rekao je Vens novinarima u Severnoj Karolini, napominjući da i SAD i Izrael napadaju više ciljeva. On je kazao da znaju da je povređen. "Ne znamo tačno koliko ozbiljno, ali znamo da je povređen", dodao je on. U intervjuu koji je emitovan ranije danas, predsednik SAD Donald Tramp rekao je za Foks radio da veruje da je Hamnei "oštećen", ali "verovatno živ u nekom obliku". Iako