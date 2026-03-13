"Hamnei je ranjen i unakažen, uništićemo im sve važne ciljeve": Dramatične poruke američkog ministra odbrane

Američki ministar odbrane Pit Hegset i načelnik Združenog generalštaba general Dan Kejn izvestili su javnost o napretku vojne operacije protiv Iran, poručivši da američke snage "desetkuju iranski režim". U 13 dana operacije "Epski bes", tvrde, iranska vojska pretrpela je ogromne gubitke, mornarica je postala "borbeno neefikasna", a novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei je "ranjen i verovatno unakažen". Hegset je sukob opisao kao "nepoštenu borbu" u kojoj iransko rukovodstvo nema šanse.

Hegset: Količina iranskih projektila smanjena je za 90 odsto "SAD desetkuju iranski režim. Nikada ranije jedna moderna vojska nije ovako uništena", izjavio je Hegset. "Rekli smo da ovo neće biti poštena borba. I zaista nije." Prema njegovim rečima, Iran je ostao bez ključnih vojnih kapaciteta. "Iran nema ni protivvazdušnu odbranu, ni vazduhoplovstvo, ni mornaricu", rekao je ministar. Izneti su i podaci o uništenom naoružanju. "Količina njihovih projektila smanjena