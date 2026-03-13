Brucoš pao sa četvrtog sprata Studentskog doma: Užas u Kotoru

Student Pomorskog fakulteta u Kotoru, mladić (19) iz Bileće pao je sa četvrtog sprata Studentskog doma u tom gradu.

Prema prvim informacijama sa terena, mladić je teško povređen i transportovan u Klinički centar Crne Gore i životno je ugrožen. Kako se navodi, mladić je, iz za sada nepoznatih razloga, pao sa prozora na krov. Sve okolonosti koje su dovele do ove nezgode biće utvrđene daljom istragom, a prema prvim nezvaničnim informacijama nije reč o pokušaju samoubistva. Policija sprovodi uviđaj na licu mesta, a ispituju se studenti koji su bili svedoci događaja. (Telegraf.rs)