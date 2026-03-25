Mete Frederiksen podnela ostavku

Premijerka Danske Mete Frederiksen podnela je danas ostavku na funkciju tokom sastanka sa danskim kraljem Frederikom, nakon objavljivanja rezultata parlamentarnih izbora.

Taj potez je uobičajen, piše Gardijan, i pojašnjava da se njime pokreće proces formiranja nove vlade, posebno jer odlazeća trostranačka vlada nema većinu potrebnu za nastavak mandata. Očekuje se da će Mete Frederiksen ostati na funkciji kao vršiteljka dužnosti dok se ne formira nova vlada, a ona i dalje važi za jednog od favorita za mesto novog premijera. Sastanak političkih stranaka na kojem će se razmatrati sledeći koraci i ko bi mogao da bude imenovan za