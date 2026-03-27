Obilne padavine i za vikend
U subotu blačno i hladno sa kišom i lokalnim pljuskovima, na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 7 do 12 stepeni. Upozorenja: Količina padavina veća od 30 l/m² za 24h, verovatnoća 85%. Vlažan sneg, verovatnoća 80%.
Nedelja: Oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Posle podne slabljenje padavina u većini krajeva. Vetar slab i umeren, na severu i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 9 do 15 stepeni. Upozorenja: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 70%. Ponedeljak: Oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa slabim snegom. Posle podne i uveče prestanaka padavina. Vetar slab i umeren, na severu i istoku i jak,