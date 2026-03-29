Fico opet zapretio: "Evropo, na ovo možeš da zaboraviš"

Slovački premijer Robert Fico zapretio je da će blokirati nove sankcije EU prema Rusiji zbog blokade naftovoda "Družba", preko kojeg je Ukrajina obustavila isporuku nafte pre dva meseca.

"Ako Evropska komisija bude dala prednost Ukrajini u odnosu na Slovačku, može da zaboravi na podršku 20. paketu sankcija Rusije ili našu spremnost da sarađujemo u (sprovođenju planova) za brzo pristupanje Ukrajine EU", poručio je Fico u video poruci na Fejsbuku. Fico je naveo da Evropska komisija nije učinila ništa da primora ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se normalizuju isporuke preko naftovoda "Družba". "Registrujemo izjave ukrajinskog