Zaharova o nameri Kaje Kalas da bude evropski pregovarač sa Moskvom
Politika pre 22 minuta
Kaja Kalas je u ponedeljak izjavila da bi ona mogla da bude pregovarač Evropske unije u dijalogu sa Rusijom
Predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova jednom rečju je prokomentarisala mogućnost da šefica evropske diplomatije Kaja Kalas bude pregovarač u budućem dijalogu sa Moskvom. „Uzalud", rekla je Zaharova za Sputnjik.