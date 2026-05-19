„Rosatom“ u Kini potpisuje tri memoranduma

Za vreme posete ruskog predsednika Vladimira Putina Kini „Rosatom“ će potpisati tri memoranduma, uključujući onaj o istraživanjima u oblasti nuklearne fuzije, rekao je generalni direktor ruske korporacije Aleksej Lihačov.

Između ostalog, radi se o memorandumu o razvoju kadrovskog potencijala za potrebe nuklearne energetike. „Rosatom“ je spreman da podeli svoje iskustvo u toj oblasti. Lihačov je dodao da Kina pokazuje sve veće interesovanje za saradnju kada je reč o Severnom morskom putu. Prema podacima "Rosatoma", prošle godine obim prevezenog tereta u tranzitu preko Severnog morskog puta dostigao je rekord od 3,2 miliona tona, dok je obim prevezenog tereta između Rusije i Kine