Na današnji dan, 20. maj

1498 – Portugalski moreplovac Vasko da Gama uplovio je u luku Kalikut na jugozapadu Indija, pošto je prethodno prvi uspeo da oplovi oko Afrike. 1506 – Umro je španski moreplovac italijanskog porekla Kristifor Kolumbo, koji je 1492. otkrio Ameriku, verujući da je pronašao istočne obale Indije. Tokom četiri putovanja otkrio je brojna ostrva Kariba i delove Južne i Srednje Amerike. 1597 – U Venecija je odštampan prvi srpski bukvar, danas poznat kao "Bukvar Inoka