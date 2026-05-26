SAD napale Iran, oglasila se vojska

Vojska SAD saopštila je da je izvela nove napade na jugu Irana i da su na meti bili raketni sistemi i čamci koji su pokušavali da postave mine.

Američka Centralna komanda saopštila je da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su izvedeni kako bi se "zaštitile trupe od pretnje iranskih snaga". Portparol Centralne komande, kapetan Tim Hokins rekao je da američka vojska nastavlja "da brani naše trupe uz istovremeno pokazivanje uzdržanosti tokom aktuelnog primirja". Napadi dolaze u trenutku kada je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakai izjavio da je postignut određeni napredak u