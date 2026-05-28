Lavrov: "Neću da raspravljam - to je idiotski"

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da smatra da su zahtevi Evropske unije da se ograniči brojnost ruskih oružanih snaga kako bi se pristupilo pregovorima "idiotski".

"Ne raspravljam o idiotskim izjavama", rekao je Lavrov novinaru lista Izvestija, komentarišući izjave šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o ograničavanju ruskih oružanih snaga kao uslova za početak pregovora sa Briselom o Ukrajini. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas, uoči neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova na Kipru, da "postoje stvari koje odražavaju ustupke tražene od Ukrajine u vezi sa vojnim