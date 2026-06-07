Kakvo će vreme bizi danas?

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kiša se ujutru očekuje na severu i zapadu zemlje, dok se u ostalim krajevima tokom celog dana očekuje nestabilno vreme. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 18, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Vreme u Beogradu će danas ujutro i pre podne biti promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše, a posle podne pretežno sunčano. ; Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do