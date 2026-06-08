Saša Ilić novi trener Partizana

Nekadašnji fudbaler Partizana Saša Ilić novi je trener crno-belih, saopštio je danas beogradski klub.

Ilić će na klupi Partizana naslediti dosadašnjeg šefa stručnog štaba Srđana Blagojevića i predvodiće ekipu u predstojećoj sezoni, sa ciljem da klub vrati u borbu za trofeje i plasman u evropska takmičenja. Kao fudbaler, Ilić je najtrofejniji i jedan od najvećih igrača u istoriji Partizana. Za crno-bele jeodigrao ukupno 604 takmičarske utakmice i postigao 160 pogodaka.. Sa Partizanom je osvojio 11 šampionskih titula i sedam trofeja u nacionalnom kupu, a kao kapiten