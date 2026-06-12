Počinje letnji raspust za osnovce

Bujanovačke pre 18 minuta
Počinje letnji raspust za osnovce
Bujanovac, 12. jun 2026. Đaci od prvog do sedmog razreda osnovnih škola u Srbiji danas završavaju školsku godinu i od sutra sun a letnjem raspustu. Učenici srednjih škola na raspust će čekati još sedam dana – oni će u školu do 19. juna. Maturanti su već završili sa nastavom, a učenike osmog razreda očekuje polaganje male mature od 15, 16. i 17. juna. Novim školskim kalendarima Ministarstva prosvete precizirano je da naredna školska godina počinje u utorak, 1.
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