Pojeftinilo gorivo

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Pojeftinilo gorivo
Cene goriva će na pumpama u Srbiji, od danas u 15.00 sati do 19. juna u isto vreme, biti niže za po dva dinara nego u prethodnih sedam dana, pa će tako litar dizela koštati 220 dinara po litru, dok će cena benzina biti 194 dinara za litar. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte, kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do
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