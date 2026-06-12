Osnovci od sutra na letnjem raspustu

Zoom UE pre 4 sati
Osnovci od sutra na letnjem raspustu

Učenici od prvog do sedmog razreda osnovnih škola u Srbiji danas, u petak 12. juna, završavaju školsku godinu. Na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta.

Svečana podela đačkih knjižica odnosno svedočanstava, za ove učenike biće organizovana u nedelju, 28. juna. Učenicima osmog razreda svedočanstva će biti podeljena u periodu ne dužem od sedam dana od završetka nastavne godine. Osmacima, prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počinje po završetku završnog ispita i trajaće do 31. avgusta. Oni su nastavu pohađali do 29. maja. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika
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