Svet čeka odluku - danas je dan D

B92 pre 1 sat
Svet čeka odluku - danas je dan D

Sjedinjene Američke Države i Iran će, uz posredovanje Pakistana i Katara, i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje, danas održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana.

Kako je javio Axios, ovim sporazumom bi se ponovo otvorio i Ormuski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Kako se navodi, reč je o ishodu gotovo tromesečnih pregovora Vašingtona i Teherana, koje su posrednički vodile Pakistan, Katar, Egipat i Turska. Američki i izvori iz zemalja posrednika potvrdili su
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