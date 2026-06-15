Dve majke dece sa invaliditetom počele štrajk glađu

Danas pre 11 sati  |  FoNet
Dve majke dece sa invaliditetom počele štrajk glađu

Majke dece sa invaliditetom iz Bečeja, posle štrajka upozorenja, stupile su danas u 9.00 u štrajk glađu ispred zgrade opštine, navodeći da su godinama same plaćale prevoz svoje dece do škole i nazad, a da su im zahtevi za refundaciju tih troškova odbijeni.

U štrajku glađu stupila je majka i novinarka portala Bečejski mozaik Kristina Demeter Filipčev i majka i lokalna odbornica Iva Hromić. Majkama se, kako javlja reporterka N1, od jutros zvanično niko od nadležnih nije obratio, ali jeste prošlog četvrtka kada ih je primio zamenik predsednika opštine Bečej na razgovor i tada nije postignut nikakav konkretan dogovor. Kristina Demeter Filipčev rekla je za N1 da su se odlučile za tako radikalan potez pošto su iscrpele sve
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